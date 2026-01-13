キリン「晴れ風」桜デザイン缶限定発売

キリンビールは、「キリンビール 晴れ風 晴れ風ACTION 桜デザイン缶」を2026年2月24日から全国で期間限定発売する。「晴れ風」は、麦芽100％の麦のうまみと希少ホップIBUKIの爽やかな香りを特長としたビールで、発売3年目を目前に控え、飲食店向け展開も含め多くの支持を集めている。同商品は、ビールを通じて「日本の風物詩」を守り未来へつなぐ取り組み「晴れ風ACTION」の一環として、ブランド初のデザイン缶として登場する。桜の保全活動を続ける中で、ソメイヨシノの老木化や保全の危機が明らかになるなか、活動内容をより多くの人に知ってもらうことを目的に企画された。パッケージには「桜を守るビール」というメッセージを込め、裏面ではソメイヨシノの現状と「晴れ風ACTION」の取り組みを紹介。二次元コードからは専用サイトにアクセスでき、購入やサイト参加を通じて桜や花火大会など、継承の危機にある地域の風物詩を支援できる仕組みとなっている。キリンビールは本商品を通じ、ビール市場の活性化とともに、日本の風物詩を未来へつなぐ活動をさらに推進していくとしている。＜商品概要＞・商品名：キリンビール 晴れ風 晴れ風ACTION 桜デザイン缶 ・発売日：2026年2月24日（火） ・発売地域：全国 ・容量・容器：350ml缶、500ml缶 ・アルコール分：5％ ・価格：オープン価格 ＜晴れ風ACTIONについて＞・「晴れ風」売上の一部を活用し、桜や花火など風物詩の保全を支援 ・購入1本ごとに自動寄付 ・専用サイトで“晴れ風コイン”による寄付や応援メッセージ投稿が可能 ・これまでの寄付総額は2億円を突破