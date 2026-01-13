キユーピー「具沢山ソース レモンタルタル」業務用発売

キユーピーは、業務用新商品「キユーピー 具沢山ソース レモンタルタル」を、2026年2月6日より発売する。 気候変動の影響により暑い期間が長期化する中、食欲が落ちやすい時期でもさっぱりと食べられるソースとして開発された商品で、レモン果汁とレモン果皮を使用した爽やかな風味と、具材感のある食感が特長だ。 気温の上昇に伴い、春先から夏向けメニューへの需要が高まる傾向がある中、爽快感のあるレモンフレーバーへの期待も年々増している。本商品は、手作りのようなシャキシャキとしたたまねぎの食感と、ごろごろとした具材感により、作り立てのようなおいしさを実現した。さらに、食材の上に適度にとどまる粘度設計により、作業性にも配慮している。 から揚げなどの揚げ物と組み合わせることで、油のコクにレモンの酸味とタルタルソースの卵のうま味が加わり、奥行きのある味わいを楽しめる点も魅力だ。キユーピーの調査では、レモン汁と比較して油とのなじみが良く、口残りが少ないことが確認されており、揚げ物をよりさっぱりと楽しめることが示唆されている。 同社は本商品の発売を通じて、外食産業やデリカ向けの新たなメニュー提案を強化し、業務用市場の活性化に貢献していくとしている。＜商品情報＞ ・商品名：キユーピー 具沢山ソース レモンタルタル ・内容量／荷姿：500g／10袋 ・賞味期間：冷蔵5カ月 ・価格：オープン価格 ・発売日：2026年2月6日（金） ・用途：業務用 ・主な提案先：飲食店、デリカ