森永製菓「ザ・クレープ＜キャラメルマカダミア＞」発売

森永製菓は、しっとり・もちもち食感のクレープアイス「ザ・クレープ」シリーズから、「ザ・クレープ＜キャラメルマカダミア＞」を2026年1月19日より期間限定で発売する。本商品は、フランス産小麦を使用し、ラム酒の香りをほんのりと効かせたクレープシートで、キャラメルアイスとバニラアイス、さらに少しビターなチョコレートを包み込んだクレープアイス。トッピングにはキャンディコートしたマカダミアナッツとビスケットクランチを使用し、食べ進めるごとに変化する食感が楽しめる。仕上げのホイップにはコニャックを加え、大人向けの味わいに仕立てた。一口目から最後まで続く味と食感の変化が特長で、寒い季節のくつろぎ時間に寄り添う“冬のご褒美”として提案する。パッケージは黒を基調としたデザインで、ブランド名を英語ロゴで表現し、リッチで特別感のある世界観を演出している。＜商品情報＞（画像より）・商品名：ザ・クレープ＜キャラメルマカダミア＞・内容量：95ml・参考小売価格：298円（税別）／322円（税込）・発売日：2026年1月19日（月）・発売地区：全国／CVS