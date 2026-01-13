チロルチョコ「ビッグチロル〈ひなまつり〉」発売

チロルチョコは、ひなまつり限定商品「ビッグチロル〈ひなまつり〉」を、2026年1月19日より全国で発売する。本商品は、外箱を組み立てることで立体的なひな壇になる仕様が特長で、小スペースでも華やかなひなまつり気分を手軽に楽しめる。個包装にはひな人形のイラストが描かれており、チョコレートをひな壇に飾って鑑賞することも可能だ。味は定番人気の〈ビス〉に加え、ひなまつり限定フレーバーの〈ふんわりピーチ〉、三層仕立てで見た目もかわいい〈いちごバニラ〉の3種類を詰め合わせた。発売から10年以上にわたり季節限定商品として親しまれており、「クオリティが高い」「食べるのがもったいない」といった声も多く寄せられている。また、付属の「名前旗」には自由に名前を書き込める仕様となっており、オリジナル感のあるひな飾りとして楽しめる点も魅力。組み立て方法は動画でも確認でき、初めてでも簡単にひな壇を完成させることができる。＜商品情報＞・商品名：ビッグチロル〈ひなまつり〉・発売日：2026年1月19日（月）・販売場所：全国※チロルチョコ公式オンラインショップでも同日より販売予定・内容量：14個入り（ビス：4個、ビス・いちごバニラ：各4個）・価格：324円（税込参考価格）