カンロ「あの日夢見た雪グミ」発売

カンロは、非日常の世界観を楽しめる“癒し系グミ”「あの日夢見た」シリーズから、「あの日夢見た雪グミ」を2026年1月20日より発売する。全国のコンビニエンスストアおよび駅売店で展開する。本商品は、“子どものころに思い描いた夢を叶えるようなグミ”をコンセプトにしたシリーズの一品で、まるでふかふかに積もった雪を食べているかのような非日常体験を楽しめる点が特長だ。2021年に発売された「雲グミ」、2023年に登場した「雪グミ」はSNSを中心に話題を集め、「今までにない食感」「幻想的でかわいい」といった声とともに好評を博してきた。今年発売される「雪グミ」は、“初雪”をテーマに、やさしい甘さとほど良いシュワッと感が広がる「ふかふかあわゆきソーダ味」を採用。空気を含ませたエアレーショングミによる、クセになる「ふわもち食感」が楽しめる。形状は雪の結晶型を中心に、シークレット型やスーパーレア型として「幸せを招くまねきねこ」も用意されており、見つける楽しさもプラスされている。また、パッケージは“初雪の朝”をイメージした3種類を展開。幻想的でやさしい世界観が、日常の中でほっと一息つきたい時間を演出する。癒されたいときや気分転換をしたいときに、童心に帰るひと粒として提案する商品となっている。＜商品情報＞・商品名：あの日夢見た雪グミ・発売日：2026年1月20日（火）・参考価格：194円（税込・消費税8％）・内容量：46g・販売エリア：全国（コンビニエンスストア、駅売店）