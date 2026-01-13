ハルモニアラボ「オボンジップ」でドゥンカルビ提供開始

ハルモニアラボが運営する韓国家庭料理専門店「オボンジップ 新大久保店」は、2026年1月13日より、韓国・ソウルで行列が絶えない人気肉料理「ドゥンカルビ」と「チーズドゥンカルビ」の提供を開始した。 ドゥンカルビは、豚のバックリブを長時間煮込み、箸で触れるだけで骨から外れるほど柔らかく仕上げた韓国の定番肉料理。韓国ではカンナムやヘファなどの人気エリアを中心にトレンドメニューとして支持を集めており、今回が日本初上陸となる。 オボンジップでは、骨付き肉の旨味を最大限に引き出したバックリブに、店舗秘伝の濃厚旨辛ソースを絡め、熱々の石焼プレートで提供。ジューシーな肉の食感とコク深い味わいが、ご飯にもお酒にもよく合う一品に仕上げた。 メニューは、肉本来の旨味と辛さを楽しめる「ドゥンカルビ」と、たっぷりのチーズをかけた背徳感あふれる「チーズドゥンカルビ」の2種類を用意。新大久保にいながら、韓国の最新グルメトレンドを体験できる注目メニューとして展開する。＜メニュー概要＞ ・提供開始日：2026年1月13日（火） ・提供店舗：オボンジップ 新大久保店 ・ドゥンカルビ 中（2人前）：5,600円（税込） 大（3～4人前）：7,500円（税込） ・チーズドゥンカルビ 中（2人前）：6,300円（税込） 大（3～4人前）：8,300円（税込）