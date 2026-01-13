キリン「キリン 氷結® 山形産佐藤錦」期間限定発売

キリンビールは、RTDブランド「キリン 氷結®」から、期間限定商品「キリン 氷結® 山形産佐藤錦」を2026年2月10日より全国で発売する。 RTD市場は、酒税改正前の税率維持を背景に中長期的な伸長が続いており、手軽さや爽快感を求めるニーズが高まっている。「氷結®」は、雑味のないクリアな味わいと飲み飽きないおいしさが支持され、キリンビールのRTDカテゴリーで売上No.1ブランドとして好調に推移している。 今回登場する「山形産佐藤錦」は、甘酸っぱくジューシーな果実感が特長の国産さくらんぼを使用。春の訪れを感じさせる爽やかな味わいと、氷結®ならではのスッキリとした飲み口を両立させた。限定フレーバーとして、RTDユーザーが求める「今しか飲めない特別感」と「多彩な味わい」を提供する。 パッケージには、佐藤錦の果実イラストを大きく配置し、みずみずしさと品質感を表現。黄緑色のアクセントで、春らしい明るく爽快な印象に仕上げた。キリンは本商品を通じて、伸長するRTD市場のさらなる活性化を図る。 ＜商品概要＞ ・商品名：キリン 氷結® 山形産佐藤錦（期間限定） ・発売日：2026年2月10日（火） ・発売地域：全国 ・容量・容器：350ml缶、500ml缶 ・価格：オープン価格 ・アルコール分：4％ ・果汁：0.9％ ・純アルコール量：350ml缶 11.2g、500ml缶 16g ・製造工場：仙台工場、取手工場、名古屋工場、岡山工場（予定）