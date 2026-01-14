ワタミ「Ｃｒｅａｍｙ Ｓｗｅｅｔ Ｄｒｉｎｋ」発売

ワタミが展開する韓国フライドチキンブランドbb.q オリーブチキンカフェは、チョコレートとキャラメルをテーマにした期間限定ドリンク「Creamy Sweet Drink」シリーズを1月15日から全国の店舗で販売する。冬からバレンタインシーズンに向け、濃厚ながら飲みやすい味わいとデザート感覚で楽しめる点が特長で、素材のコクや香りを生かした3種類を用意した。「プレミアムショコララテ」はカカオ70％のハイカカオチョコレートを使用し、芳醇でビターな味わいに仕上げ、「塩キャラメルミルクティ」はキャラメルの香ばしさとやさしい甘さが広がる一杯。「キャラメルカフェラテ」は人気のカフェラテをキャラメル風味にアレンジし、まろやかな口当たりが楽しめる。自分へのご褒美や季節のひとときを彩る商品として提案する。 ＜商品情報＞商品名：Creamy Sweet Drinkシリーズ（プレミアムショコララテ、塩キャラメルミルクティ、キャラメルカフェラテ）、価格：各480円（税込）、販売開始日：2026年1月15日（木）、販売店舗：全国のbb.q オリーブチキンカフェ各店舗