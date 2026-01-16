さかなの会「魚ビジネスＥＸＰＯ ２０２６」開催決定

さかなの会（東京都北区、 理事長：長崎一生）主催のもと、「ニッポンの魚ビジネスEXPO 2026」を2月14日に開催することが決定した。これに伴い、本日より出展者、スポンサー、メディアスポンサーの募集を開始する。同イベントは、水産業等の魚ビジネスに携わる有志による展示会で、魚ビジネスを牽引するメンバーが一同に介し、ブース出展者と情報交換を行うとともに、世界に向けた取り組みへとつなげることを目的としているという。詳細は、https://sakana-no-kai.com/sakanabusiness_expo2026/【概要】■日時：2月14日（土）13:00－17:00（交流会：18:00－20:00） ■場所：港区立産業振興センター 11階ホール大・ホール小（東京都港区芝5丁目36−4） ■内容：ブース出展／セミナー・トークセッション／参加者同士の交流会 ■参加費：来場：無料／ブース出展：20,000円（税込） ■出展申し込み：https://sakanabusinessexpo2026.peatix.com（2/6まで）