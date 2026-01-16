グリコ「機能性表示食品／ＢｉｆｉＸヨーグルトα」発売
執筆者：motoe
江崎グリコは、タンサ®(短鎖)脂肪酸を生み出す「BifiXヨーグルト」ブランドから新商品として、BMIが高めの方へ向けた機能性表示食品「BifiXヨーグルトα（アルファ）」を発売する。同社では、生活者の健康意識の高まりから、健康リスクを高める要因とされている「肥満」に着目し、構想から5年かけてBMIが高めの方へ向けて日本で初めて「安静時のエネルギー消費の向上」、「体脂肪の低減」をWサポートする機能性表示食品を開発。今回発売する機能性表示食品の「BifiXヨーグルトα」は、腸内のビフィズス菌と短鎖脂肪酸を増やすことで、BMIが高めの方の日常のエネルギー代謝の一部である安静時のエネルギー消費の向上と、BMIが高めの方の内臓脂肪と体脂肪の低減をサポートする機能が報告されている「ビフィズス菌BifiX（B. lactis GCL2505）」と「イヌリン（食物繊維）」を配合。主原料は国産乳製品を使用したシンプルな配合で、乳のコクが楽しめて酸味もまろやかな味わいが特徴だ。ドリンクタイプは1月27日（火）先行発売の＜やさしい甘さ・低脂肪＞に加え、3月2日（月）発売の＜やさしい甘さ・脂肪ゼロ＞＜甘くない砂糖不使用・低脂肪＞の計3品。個食タイプは3月2日（月）発売の＜やさしい甘さ・低脂肪＞＜甘くない砂糖不使用・低脂肪＞の計2品。全5品の商品ラインアップで、生活シーンや好みに合わせて選ぶことが可能となっている。なお、グリコダイレクトショップでは先行発売と同時に、特別価格で試すことができる「体験モニターキャンペーン」を実施される。公式サイト：https://cp.glico.com/bifix