ブルボン「しゃりもにグミピーチ味」発売

ブルボンは、大粒のエアイングミ「しゃりもにグミ」シリーズの新商品として、「しゃりもにグミピーチ味」を発売する。ピーチ果汁を使用したやさしい甘さのエアイングミに、甘酸っぱいしゃりっとパウダーを組み合わせ、もにもにとした独特の食感とフルーティーな味わいを両立させた。桃のつぼみが色づく季節感を意識したフレーバーで、シリーズの特長である食感の楽しさを活かしつつ、軽やかで親しみやすい味わいに仕上げている。発売にあわせて、SNSを活用したキャンペーンも展開し、発売前に商品を試せる機会を設けることで話題喚起を図る。＜商品概要＞商品名：しゃりもにグミピーチ味内容量：57g発売日：2026年2月10日（火）販売チャネル：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限：9カ月＜キャンペーン概要＞内容：「しゃりもにグミ」新商品先行プレゼントキャンペーン応募方法：ブルボン公式Xアカウントをフォローし、対象投稿をリポスト賞品：「しゃりもにグミピーチ味」「しゃりもにグミヨーグルト味」「しゃりもにグミグレープ味」各1袋（3種セット）当選者数：93名実施期間：2026年1月20日（火）10時～1月26日（月）23時59分