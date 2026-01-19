キリン「とろとろ桃のフルーニュ」復活発売

キリンビバレッジは、2024年に実施した「『世界のKitchenから』復活総選挙キャンペーン」で第1位に選ばれた「キリン 世界のKitchenから とろとろ桃のフルーニュ」を、3月10日から全国の自動販売機で数量限定発売する。同商品は、2008年に発売したハンガリー・ブダペストのフルーツスープに着想を得た飲料で、白桃とマンゴーを煮込んで甘みを引き出し、ミルクを合わせた甘酸っぱくとろりとした味わいが特長。今回の復活では、当時の味わいをベースに現在の仕様で再現した。復活総選挙は2024年10月から12月にかけて実施され、応募総数は40万票を超え、「とろとろ桃のフルーニュ」は約19万票を獲得し1位に選ばれた。パッケージは発売当時のデザインを参考に、ハンガリーの伝統工芸であるカロチャ刺繍をモチーフに再構築し、煮込んだ果実と乳製品のおいしさを表現している。発売に先立ち、キリンビバレッジ公式Xでは先行体験キャンペーンも実施する。＜商品情報＞商品名：キリン 世界のKitchenから とろとろ桃のフルーニュ、発売日：2026年3月10日、発売地域：全国（自動販売機限定）、容量・容器：430ml・ペットボトル、価格：220円（税抜、希望小売価格）、数量限定