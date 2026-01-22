スターバックス「霧島酒造とのコラボ商業施設」開業

スターバックス コーヒー ジャパン（本社：東京都品川区、代表取締役最高経営責任者（CEO）：森井久恵］）と、霧島酒造（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：江夏邦威）は、都城の豊かな自然を楽しみ、人々が集い、憩う施設、「KIRISHIMA GREENSHIP icoia（キリシマ グリーンシップ イコイア）」を1月27日に開業する。KIRISHIMA GREENSHIP icoia」は都城の風土に調和した建築で、周囲に広がる豊かな自然とともに、ここだけの“いこい”の時間を過ごすことができる、都城の新たな場所。施設には植物園、スターバックスの店舗、霧島酒造直営の「KIRISHIMA LIFE STORE ipomea（キリシマ ライフストア イポメア）」のほか、屋上庭園、芝生エリアを設けており、何度も訪れたくなる楽しみが詰まっている。自然環境にも配慮し、植物園では、焼酎造りで発生する蒸留温排水の熱エネルギーを活用するほか、施設で使用する電力は「サツマイモ発電 100％」で運営。都城市内のスターバックス2店舗から出るコーヒー抽出後のコーヒーかすもicoiaの電力となるサツマイモ発電に活用することを予定している。店舗から排出されたコーヒーかすをメタン発酵させて、発電に使う試みは国内のスターバックスとしては初めての試みとなるという。【建設概要】■住所：宮崎県都城市下川東4丁目5869番8 ■建物構造：鉄筋コンクリート造 一部 鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造1階建て ■敷地面積：4,686㎡ ■延べ床面積：712㎡ ■営業時間：スターバックス店舗・芝生エリア「いこい庭」7:30～22:00／植物園「めぐりの森」・屋上庭園「見晴らしの丘」9:00～19:00／霧島酒造直営店舗 KIRISHIMA LIFE STORE ipomea 10:00～19:00 ■客席数：73席（施設屋内：57席、テラス：16席） ■駐車場：第1駐車場 35台、第2駐車場 30台 ■定休日：不定休■オープン日時：■1月27日（火）10:00