明治「エッセルスーパーカップ超バニラ味グミ」発売

明治（代表取締役社長 : 八尾文二郎）は、カップアイスの定番として好評を博している「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」の味と形状を再現したグミ「エッセルスーパーカップ超バニラ味グミ」を2月3日から、全国のコンビニエンスストア、駅売店にて発売する。同商品は、「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」のコクのある味わいを感じる風味を忠実に再現しており、口の中にアイスを思わせるあの味が広がるのが特徴。グミの形状はまるで本物のアイスがそのまま小さくなったような可愛らしいカップ型で、見た目の楽しさを演出。もっちりとした独特の食感は、アイスとは異なるグミならではの新しい噛み応えとなっている。なお、同商品の開発のきっかけは、2024年9月に、当社の公式Xアカウント、「明治 エッセル スーパーカップ【公式】」にて「『明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ』味のスナックとグミ、どちらを食べてみたいか」という問いかけを投稿したところ、グミに対して1,000件超の「いいね」がつく大きな反響を呼んだことからだったという。内容量：40ｇ、オープンプライス