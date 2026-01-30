アヲハタ「ヴェルデ ミルキーホイップ 抹茶味」新発売

アヲハタ(本社：広島県竹原市、代表取締役社長：上田敏哉)は、不二家(本社：東京都文京区、代表取締役社長：河村宣行)とタイアップした「ヴェルデ ミルキーホイップ 抹茶味」を新発売する。パン用スプレッド市場は年々伸長しており、多様な味わいを求めるニーズが高まっているが、「ヴェルデ ホイップ」シリーズは、ふんわり軽いくちどけやチューブ容器の使いやすさから、小さい子どもがいるファミリー層を中心に高い支持を得ている商品。同商品は、2024年秋に発売した「ヴェルデ ミルキーホイップ」、2025年春の「ヴェルデ ミルキーホイップ いちご味」に続く、タイアップ第3弾となる商品。親しみのある「ミルキー」の味わいと、近年国内外で需要が高まっている「抹茶」を組み合わせることで、ファミリー層だけでなく、訪日外国人にも手に取ってもらえる商品を目指したという。「ヴェルデ ミルキーホイップ 抹茶味」の抹茶原料には、高品質な茶を取り扱う老舗茶商「池田製茶」製の香り高く本格的な味わいの鹿児島県産抹茶を使用。本抹茶は、しっかりとした甘みの中に適度な渋みを感じられるのが特徴だ。「ミルキー」に使われているこだわりの練乳原料とブレンドし、生クリームのようなふんわりと軽いくちどけと濃厚な抹茶が楽しめるホイップは、やわらかいパンと相性がよいほか、ホットケーキに合わせたり、アイスクリームに混ぜると手軽に和スイーツをが楽しむことができる。スプーンを使わず直接パンに塗れるチューブ容器で、細口と太口のダブルキャップで、お絵かきやデコレーションも楽しめる。内容量：80ｇ、参考小売価格：320円税抜：320円