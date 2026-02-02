キリン「プラズマ乳酸菌」サプライヤー契約継続

キリンは2026年も読売巨人軍と「プラズマ乳酸菌」配合商品を提供するオフィシャルサプライヤー契約を継続し、選手の体調管理を支援する。契約9年目となる今季は、春季キャンプ地において2月2日に「キリン iMUSE ヨーグルトテイスト」「キリン iMUSE レモン」「キリン iMUSE 免疫ケアウォーター」計3,600本を贈呈した。契約期間中の2026年2月1日から2027年1月31日まで、「キリン iMUSE ヨーグルトテイスト」などに加え、「小岩井 免疫ケアのむヨーグルト」「キリン iMUSE 免疫ケアサプリメント」を随時提供する。キリングループはCSV経営の重点課題として「健康」を掲げ、「プラズマ乳酸菌」を配合した商品を展開しており、キリンビバレッジの「プラズマ乳酸菌」入り飲料は2025年の年間販売数量が前年比約1割増と伸長した。2026年も「読売ジャイアンツ女子チーム」への支援を含め、選手による継続摂取の様子をSNSで発信するなど、“免疫ケア”をテーマとしたプロモーションに取り組む。 ＜提供商品＞ 「キリン iMUSE ヨーグルトテイスト」（500ml・ペットボトル）、「キリン iMUSE オフ・ホワイト ヨーグルトテイスト」（500ml・ペットボトル）、「キリン iMUSE グリーン」（500ml・ペットボトル）、「キリン iMUSE レモン」（500ml・ペットボトル）、「キリン iMUSE 免疫ケアウォーター」（500ml・ペットボトル）、「キリン iMUSE 免疫ケアサプリメント」（7日分）、「小岩井 免疫ケアのむヨーグルト」（115g）