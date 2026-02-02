カネテツ「ニャンと ほぼカニ®」発売

カネテツデリカフーズは、創業100周年を迎える節目に、初の猫用ペットフード「ニャンと ほぼカニ®」を2月22日の猫の日に発売する。累計販売数量8,000万パックを超えるカニ風味かまぼこ「ほぼカニ®」の本物感を生かし、人の食品と同じ工場・品質基準で製造した猫用おやつとして開発した。味や食感、見た目の再現性はそのままに、シニア猫の健康に配慮し、ナトリウムやリンを抑えた設計としたほか、乳酸菌を配合し整腸作用を通じた免疫ケアも期待できるという。水分量80％以上のウェット固形タイプで、ジュレを封入することで水分補給を自然に促す構造とし、腎臓への負担軽減にも配慮した。創業以来培ってきた魚の加工技術と食品づくりの知見を生かし、「人も猫も同じ食卓で笑顔に」というコンセプトを体現する新商品として訴求する。 ＜商品情報＞ 商品名：ニャンと ほぼカニ® 腎臓・免疫ケア かに味 キトサン・乳酸菌配合、内容量：1本×4袋、価格：オープン価格、販売エリア：ペットフード専門店、ペットフードECサイト等。商品名：ニャンと ほぼカニ® 毛づや・免疫ケア かつお味 オメガ3・乳酸菌配合、内容量：1本×4袋、価格：オープン価格、販売エリア：ペットフード専門店、ペットフードECサイト等。