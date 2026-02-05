井村屋「うどんにまぜる豆腐」発売

井村屋は、豆腐を“新感覚の調味料”として提案する新シリーズ「うどんにまぜる豆腐（明太風味）」「うどんにまぜる豆腐（担々風味）」を3月1日から全国で順次発売する。豆腐は植物性たんぱく質食品として健康志向の高まりを背景に安定した需要がある一方、米価高騰などを受けてうどんやパスタといった小麦製品の需要が拡大しており、同社はこうした食環境の変化に着目した。50年以上にわたる豆腐事業の知見を活かし、豆腐を主菜や副菜に限らず日常的に取り入れやすい形へと再定義し、うどんにまぜるだけで完成する簡便性と健康価値を両立させた。明太風味は「食卓のやまや」の明太子パウダー・エキスを使用し、ピリ辛ながらも豆乳のコクと調和した後味のよい味わいに仕上げ、担々風味は焙煎胡麻ペーストを用いたマイルドでコク深い風味とした。いずれも容器から出してそのまま使える1食分設計で、冷蔵60日間の賞味期間を確保している。うどん以外にも、担々サラダや明太じゃがいもなど幅広いアレンジが可能で、井村屋は新たな切り口の商品展開を通じて豆腐市場の活性化を図る。＜商品概要＞商品名：「うどんにまぜる豆腐（明太風味）」「うどんにまぜる豆腐（担々風味）」、価格：オープン価格、内容量：各55g、温度帯：冷蔵、賞味期間：60日間、発売日：2026年3月1日、販売場所：全国の量販店・スーパー（一部エリア除く）。