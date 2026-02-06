サウィ食堂「新大久保３号店」オープン

ナッコプセ専門店「사위식당（サウィ食堂）」は、2026年2月13日に東京・新大久保で3号店をオープンする。韓国No.1のナッコプセフランチャイズとして30店舗以上を展開する同店は、連日盛況の新大久保エリアで店舗を拡大し、より多くの来店客が本場の味を楽しめる体制を整える。ナッコプセは、タコ・ホルモン・エビを組み合わせた釜山発祥の郷土料理で、同店では17種の食材を使用した秘伝のタレを72時間低温熟成させ、日本でも韓国本場と変わらぬ味を提供している。日本ではまだ馴染みの薄い料理ながら、2025年の楽天トレンド予測で注目グルメとしてノミネートされるなど関心が高まっており、各種メディアからの取材も増えている。サムギョプサルに続く定番韓国料理としての定着を目指し、今後もブランドの魅力発信を強化していく。＜店舗概要＞店名：「사위식당（サウィ食堂） 新大久保3号店」、オープン日：2026年2月13日（金）、所在地：東京都新宿区百人町1丁目5-4 東都ビル1階、アクセス：西武新宿駅北口から徒歩2分／新大久保駅から徒歩7分、営業時間：11時～23時、電話番号：03-6228-0914。