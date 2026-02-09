大塚食品「１日分の国産野菜使用ボンカレー」発売

大塚食品は、国産野菜を1食分使用し、アレルギー物質28品目対応、グルテンフリー、動物性原材料不使用を同時に実現した「1食分の国産野菜でからだ想いのボンカレー」を、3月2日から全国で発売する。日本人に不足しがちな野菜摂取の課題に加え、食物アレルギーやグルテン、動物性食品を控えるなど多様化する食の選択肢に対応するため、“ひと箱”で誰もが同じ食卓を囲める商品として開発した。ごろっとした具材と野菜の甘み・旨みを生かした満足感のある味わいに仕上げ、小麦粉を使わず常温でも固まりにくい油脂を使用することで、温めずに食べられる仕様とした。非常時にも対応できる備蓄食としての活用に加え、辛さを抑えたクセのない味わいで幅広い世代に向けて提案する。＜商品情報＞製品名：1食分の国産野菜でからだ想いのボンカレー内容量：180g特長：1食分の国産野菜使用、アレルギー物質28品目対応、グルテンフリー、動物性原材料不使用希望小売価格：税別375円（税込405円）発売日：2026年3月2日販売エリア：全国販売チャネル：量販店、ドラッグストア、ECサイト等