キッコーマン「ベトナム食文化講座」開催

キッコーマン国際食文化研究センターは、ベトナム中部の古都フエに息づく信仰、伝統行事、食文化をテーマにした食文化講座「ベトナムの食文化探訪 ～古都フエに息づく信仰・伝統行事・食～」を開催する。ベトナム最後の王朝・グエン朝の帝都として栄えたフエには、宮廷文化とともに独自の信仰に根ざした生活文化が今も色濃く残っており、今回の講座では、現地に1年間滞在した経験を持つ学習院女子大学の宇都宮由佳教授が、現地調査をもとにその魅力を紹介する。南北に細長い国土が生み出す文化の多様性や、長年研究を続けてきたタイとの比較なども交え、信仰と食が結びついたフエの人々の暮らしを多角的にひもとく。会場では、フエの伝統行事で用いられる祭壇飾りの展示や、ベトナムのお茶や菓子の試食も行い、現地の空気感を体験できる内容とする。会場参加に加え、YouTubeライブ配信でも視聴可能とし、終了後はアーカイブ配信も実施する。 ＜イベント概要＞ 日時：2026年3月14日（土）14:00～15:30 会場：キッコーマン東京本社KCCホール 参加方法：会場参加（定員28名、抽選）／YouTubeライブ配信 参加費：無料 申込締切：会場参加 2026年3月4日（水）23:59、ライブ配信 2026年3月14日（土）14:00 主催：キッコーマン国際食文化研究センター