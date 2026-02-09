ケンミン食品「宮崎ケンミン焼ビーフン」期間限定発売

ケンミン食品は、宮崎県産ブランド地鶏「みやざき地頭鶏（じとっこ）」と県産野菜を使用した冷凍食品「宮崎ケンミン焼ビーフン」を、2月10日の「みやざき地頭鶏の日」に合わせて期間限定で発売する。本商品は、ビーフンシェア国内トップブランドとして培ってきた技術を生かし、地頭鶏の旨味と赤ゆずこしょうの爽やかな辛味を組み合わせた一品。 本商品は2021年に「47都道府ケンミン焼ビーフン」シリーズ第2弾として初登場し、発売から1週間で約1万2,000食を完売するなど高い評価を得た。以降も改良を重ねながら継続販売され、2024年には味の決め手となるゆずこしょうを青から赤へ変更。今年もこの赤ゆずこしょうを採用し、炭火焼の地頭鶏とビタミンピーマンの旨味を引き立てる味わいに仕上げている。 ケンミン食品は本商品の開発を通じ、宮崎県と連携した食の魅力発信に継続的に取り組んできた。県産ピーマンとのコラボレーション企画や、食文化振興を目的とした共同施策を展開し、2025年3月には宮崎県と「食の魅力や未来を提供・発信する連携協定」を締結。さらに同年開催の大阪・関西万博では、地頭鶏を使用したグルテンフリーラーメンを提供し、国内外から注目を集めた。 今回の発売にあわせ、大阪・阪急うめだ本店地下2階フードイベントプラザで開催される「日本のひなた宮崎県特集」では、「宮崎ケンミン焼ビーフン」をはじめとする同社商品を販売し、店頭からも宮崎の食の魅力を発信する。 ＜商品概要＞ 商品名：みやざき地頭鶏（じとっこ）炭火焼とビタミンピーマンの焼ビーフン 赤ゆずこしょう風味 内容量：200g 価格：希望小売価格458円（税抜） 発売日：2026年2月10日（火） 販売先：九州地区スーパー、大阪・広島の生協（個配）、ケンミン通販サイト、ケンミン冷凍ビーフン自販機 商品形態：冷凍食品 ＜イベント概要＞ 日時：2026年2月17日（火）～18日（水）10:00～20:00 会場：阪急うめだ本店 地下2階 フードイベントプラザ「うめだマルシェ」 販売商品：宮崎ケンミン焼ビーフンほか