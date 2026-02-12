山本山「玉露を自由に楽しむ新ブランドＹＭＹ」誕生
執筆者：motoe
山本山（所在地：東京都中央区日本橋、代表取締役：山本奈未）から、現代人の心身を整える「玉露ウェルネス」をコンセプトにした新ブランド「YMY（ワイエムワイ）」が誕生する。YMYは、元祖煎茶商・山本山が新しいお茶の文化を創造する玉露ウェルネスブランド。世の中の移り変わりが早く、⾃分を⾒つめる時間が後回しになりやすい今、YMYが⽬指すのは、⼀⼈ひとりが、こころもからだも健やかでいられること。そのために選んだのが、気分を落ち着けることも⾼めることもできる⽟露。歴史は古いのに、まだまだ知られていない新しい魅力があるお茶となる。⽟露の可能性を追究して、忙しい⽇々の合間に⾃分を思いやるひとときを届ける。それが、⽟露ウェルネスブランドのYMYという。同社では、新ブランド「YMY（ワイエムワイ）」のシグネチャーアイテムでもあり、気分や体調に合わせて選べる5種類の「玉露ハーブティー」を月27日よりオンライン販売開始。続く、4月8日には、二子玉川（東京都世田谷区玉川3-17-1 二子玉川高島屋S.C. 南館1階）に「今の自分の気分」と出会える試飲カウンターを備えた旗艦店「YMY GYOKURO TEAROOM」をグランドオープンする。YMY ブランドサイト：https://ymy-tea.jp/／YMY 公式オンラインショップ：https://shop.yamamotoyama.co.jp／YMY インスタグラム：https://www.instagram.com/ymy_tea