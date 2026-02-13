タマノイ酢「はちみつ黒酢カフェシリーズ２種」発売

醸造酢メーカー、タマノイ酢（本社：大阪府堺市 代表取締役社長：播野貴也）は、新ブランド「はちみつ黒酢カフェ」より、「ゆずティー200ml BP」「アップルティー200ml BP」を3月1日より全国にて発売する。同品は、“ お酢×紅茶で毎日の食事に＋健康＆美容を ”をコンセプトに、より多様なシーンでビネガードリンクが楽しめるよう、わずか10kcalで、紅茶香るスッキリとした味わいに仕上げられている。健康志向の高まりを背景に、“罪悪感の無い嗜好品”としてニーズが拡大している紅茶。また、食事と合わせた紅茶の楽しみ方も広がっており、より身近な存在へとなりつつあることを踏まえ、同社では “お酢×紅茶”という組み合わせに着目し、毎日の食事と一緒にゴクゴク飲めるビネガードリンクを目指すこととなった。なお、「ゆずティー」は、2025大阪･関西万博の当社出展ブースにて販売され、来場者から最も多くの好評を博したフレーバー。その反響を受け、今回の商品化に至ったという。内容量：200ml、価格：オープン価格（店頭参考価格：140 円/税込）。