アサヒ「松本スマートドリンキングプロジェクト」発足

スマドリ（本社：東京、社長：高橋徹也）は、長野県松本市の松本ヘルス・ラボ（理事長：臥雲義尚）と共同で、「松本スマートドリンキングプロジェクト」を2月13日に発足した。同プロジェクトは、お酒を飲む人も飲まない人も楽しめる新しい生活文化「スマートドリンキング（スマドリ）」を松本市の街づくりに生かし、地域経済の活性化と市民の健康増進を推進することを目指すもの。両者は2024年から連携し、松本市内の企業や市民を対象とした適正飲酒啓発セミナーや、松本大学の学生との意見交換を行うなど、多様性のある飲み方を地域に広める取り組みを推進。同プロジェクト発足により、市民、行政、教育機関、産業界、そして医療機関が連携する体制をさらに強化し、活動を発展させていくとしている。今後、適正飲酒啓発セミナーの継続開催に加え、松本大学と協働で「スマドリ」を街づくりに生かす施策を考案するワークショップや、飲食店と協力して松本市オリジナルのノンアルコールカクテル開発などを実施する計画だ。スマドリ社は、2022年1月にアサヒビールと電通デジタルが共同で設立した合弁会社で、自治体と連携し、さまざまな地域課題の解決に「スマドリ」を生かす活動に取り組んでいる。松本市とのプロジェクトは、2022年に東京都渋谷区で発足した「渋谷スマートドリンキングプロジェクト」に続いて２例目となる。スマドリ社は、こうした取り組みを通じて、多様性を尊重し、新しい魅力や価値のある街づくりに貢献するとともに、「スマドリ」のさらなる浸透を目指すとしている。【松本スマートドリンキングプロジェクト】■主催：スマドリ株式会社、一般財団法人松本ヘルス・ラボ ■賛同企業・学校・団体：松本ものづくり産業支援センター、草根木皮飲料くさわけ、信濃毎日新聞社、市民タイムス、松観堂、松商学園松本大学、ルピナ中部工業株式会社