ビームス「ジップロック® リボン」新パッケージ監修

ビームス（本社:東京都渋谷区、社長:設楽洋）は、リメイクと手仕事をコンセプトに掲げるレーベル 〈BEAMS COUTURE（ビームス クチュール）〉において、過去にも話題を呼んだ〈Ziploc®（ジップロック®）〉とのコラボレーションライン「Ziploc® Ribbon（ジップロック® リボン）」のシーズン2として、新たなデザインを監修。同コラボレーションは2024年に発売され話題を集めた「Ziploc® Ribbon」の世界観を継承しながら、象徴的なリボンのグラフィックをアップデート。「Ziploc®デザインバッグ リボン」およびパッケージデザインの装いを新たにするとともに、定番の「Ziploc® Ribbon M40」「Ziploc® Ribbon L26」に加え、持ち運びしやすい「Ziploc® Ribbon M6」が新登場。日常からギフト・ラッピングシーンまで、より幅広い用途に寄り添うシリーズへと進化している。新デザインのパッケージビジュアルには、次世代を担うアーティスト・雪下まゆ氏を起用。「Ziploc® Ribbon」が持つ「ギフト」「ラッピング」というコンセプトを、現代的な感性で表現している。「Ziploc® Ribbon」シーズン2の展開を記念し、「ビームス ジャパン（新宿）」にてポップアップショップを開催するほか、全国のビームス店舗にて順次展開。全国の量販店でも随時販売予定だ。■Ziploc® Ribbon L26＜縦273×横268×厚さ0.04mm / 26枚入 / デザイン2種 /¥768 (tax in)＞ ■Ziploc® Ribbon M40＜縦189×横177×厚さ0.04mm / 40枚入 / デザイン2種／¥768 （tax in）＞ ■Ziploc® Ribbon M6＜縦189×横177×厚さ0.04mm / 6枚入 / デザイン1種 /¥195 (tax in）＞