チロルチョコ×初音ミク「チロルミクＢＯＸ」発売
執筆者：motoe
チロルチョコ（東京都千代田区、代表取締役社長：松尾裕二）は初音ミクとチロルチョココラボデザイン（通称：チロルミク）の第２弾商品として「チロルミクBOX」を3月9日より全国で発売する。「初音ミク」は多くのファンやクリエイターの創作活動により日本のみならず世界にその人気を拡げている。かわいいパッケージと多彩な味のバリエーションを持つ日本の定番菓子の一つである「チロルチョコ」が「初音ミク」とコラボすることで新たな価値を創造し、より多くのお客様に楽しさを提供しようという想いからこの企画は誕生した。そして、今回、３月９日のミクの日を記念してコラボ第２弾が決定。第１弾ではさわやかなミント風味で大好評だった「チロルチョコ〈みっくみくみるくミント〉」が発売されたが、今回、第２弾フレーバーはさわやかなソーダ風味のみっくみくみるくソーダ味。初音ミクのイメージカラーとさわやかな歌声を表現したソーダ風味生地の中に、チロルチョコ ミルクのイメージを持たせたミルククリームをプラス。コクがありながらもすっきりと仕上げたミルクのおいしさとさわやかなソーダ風味が口の中いっぱいに広がり、チロルミクの世界観を楽しむことができる。商品パッケージにはイラストレーター・夢ノ内氏がチロルチョコのミルク味をテーマに描きおろした甘くとろけるキュートな初音ミク（チロルミク）が登場。BOXタイプでかわいいおまけのクリアカード１枚付き。チロルチョコ公式オンラインショップ（https://shop.tirol-choco.com/）で3月9日（月）より324円（税込で）販売予定。