キリンＨＤ「ロバート・モンダヴィ」新シリーズ発売

キリンホールディングス傘下のメルシャンは、米カリフォルニアの名門ワイナリー「ロバート・モンダヴィ」より、新ブランド「ロバート・モンダヴィ カリフォルニア」を4月21日に全国発売する。世界に先駆けた発売となる。輸入スティルワイン市場では2,000円以上の中高価格帯が拡大傾向にあり、同社はプレミアマイズ（高付加価値化）戦略の一環として本シリーズを投入する。ロバート・モンダヴィ氏の「ワインは日常を豊かにする」という思想を継承し、自然体で洗練された“カリフォルニアらしさ”を現代的に表現。太平洋の影響を受ける沿岸部の厳選畑を主体にブレンドし、果実味と酸、繊細なテクスチャーの調和を実現した。カベルネ・ソーヴィニョンはメンドシーノ主体で骨格ある味わい、ピノ・ノワールはモントレー主体で赤果実の風味と爽やかな酸が特長、シャルドネはメンドシーノ主体でトロピカルな果実味とフレッシュな口当たりが楽しめる。ラベルには創業者のサインと象徴的な「アーチ＆タワー」を配し、クラフトマンシップと上質感を演出した。 ＜商品概要＞商品名：①ロバート・モンダヴィ カリフォルニア カベルネ・ソーヴィニョン ②同 ピノ・ノワール ③同 シャルドネ、アルコール分：14.5％、容量・容器：750ml・瓶、カテゴリー：果実酒、発売日：2026年4月21日（火）、発売地域：全国、価格：オープン価格。