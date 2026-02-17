ＺＩＫ「ＹＯＧＵＲＴ ＷＯＲＬＤ」梅田初上陸

ZIKは、YOGURT WORLD JAPANとともに、韓国で話題のヨーグルトアイス専門店「YOGURT WORLD（ヨーグルトワールド）」を2月13日、大阪・梅田のHEP FIVE7階にグランドオープンした。オープン初日から行列ができ、3日間で約1000名が来店。SNS告知投稿は48万インプレッションを記録するなど、関西エリアでも注目を集めている。 同ブランドは韓国で急成長を遂げたヨーグルトアイス専門店で、最短期間で100店舗を突破。年間来店・デリバリー利用者数は約2,600万人規模、ヨーグルトパウダー年間使用量は11,200トン以上とされる（いずれも韓国内参考データ）。甘さ控えめで爽やかなフローズンヨーグルトをベースに、数十種類のトッピングから自由にカスタマイズできる“体験型スイーツ”が特長だ。話題のドバイチョコレートなどを組み合わせ、自分だけの一杯を作れる点がZ世代や美容・健康志向層の支持を集めている。 「かわいい×ヘルシー×トレンド」をコンセプトに、濃厚ながら後味すっきりの味わいとSNS映えするビジュアルを両立。日本でも拡大する韓国スイーツ市場の新潮流として、今後の展開が注目される。 ＜店舗概要＞店舗名：YOGURT WORLD（ヨーグルトワールド）、オープン日：2026年2月13日（金）、所在地：大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 7階、業態：ヨーグルトアイス専門店。