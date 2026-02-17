泉万醸造「クリアウスター」発売

泉万醸造は、ウスターソースの味わいはそのままに料理の色を邪魔しにくい新商品「クリアウスター」を2月24日より発売する。素材の彩りを活かしたいというニーズに応え、淡い色合いに仕上げた“澄んだソース”として、自社オンラインショップなどで展開する。一般的なウスターソースは料理全体を茶色く染めてしまいがちだが、「クリアウスター」は色味を抑えることで見た目の美しさを保ちながら、スパイスの香りとコクを楽しめる設計とした。「しょうゆに白しょうゆがあるように、ソースにも色を抑えた選択肢を」という発想から開発された。焼きそばや揚げ物といった定番メニューはもちろん、マリネやカルパッチョ、白身魚やチキンのソテーなど、素材の色を活かしたい料理にも幅広く活用できる。さらに、トマトやマンゴーなどの野菜・フルーツと組み合わせることで、カラフルなオリジナルソースへのアレンジも可能。スパイスの風味が甘みや酸味を引き立て、日常の食卓からイベントメニューまで対応する。＜商品概要＞商品名：クリアウスター、内容量：200ml、賞味期限：製造日より8カ月、保存方法：直射日光を避け常温保存、販売価格：432円（税込、送料別）。販売チャネル：自社オンラインショップ、楽天市場、Amazonストア。