海洋資源から加工開発まで 大日本水産会髙瀨専務講演
執筆者：編集部
フードボイスでは「３月情報交流と勉強会」に水産業界を代表する大日本水産会専務髙瀨美和子氏にご講演をいただくことになりました。大日本水産会はお魚の消費拡大や加工技術の開発、国際化を迎えて海外との連携など数々の課題を抱え、日本の水産業界を支えています。「情報交流と勉強会」ではこうした緊急を要するテーマを真摯に捉え、食糧問題の改善解決に取り組んでいます。お魚の販売強化や、販売の連携、加工技術の向上など興味のある方はなどお魚ビジネスに興味のある方はぜひご参加ください。なお、２月２５日～２６日まで大阪でシーフード―ショーが始まります。東京、大阪年２回の開催です。フードボイスでは動画取材を行います。オンエアをお楽しみください。【３月情報交流と勉強会概要】開催日時２０２６年３月１０日、午後１時～午後３時。会場、小石川後楽園（涵徳亭）。詳しくは添付のご案内状をご覧ください。席数には限りがあります。お早めにお申し込みください。「３月情報交流と勉強会」ご案内状
出欠は下記宛てにお申し込みください。
https://fv1.jp/food_union/teirei/