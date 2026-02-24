カゴメ「午後のフルーツこれ一本」発売
執筆者：motoe
カゴメ（社長 : 奥谷晴信、本社 : 愛知県名古屋市）は、「午後のフルーツこれ一本」を3月10日より全国で発売する。近年、国民健康・栄養調査では果実摂取量の減少が続いており、令和6年の果実類摂取量は1日あたり約79gと、令和5年（約93g）から10g以上減少。調査開始以来でも低い水準となった。同社では、こうした果実摂取の課題に対し、日常生活で手軽に果実を取り入れられる選択肢を提供しており、「フルーツこれ一本」シリーズは、多種のフルーツをブレンドし、1日分の果実200gを使用した果汁飲料をコンセプトに、2005年発売の「朝のフルーツこれ一本」以来、20年にわたり人気を博してきた。シリーズ全体の2025年1月〜12月の同社の出荷金額は、前年同期比約135%と大きく伸長しており、こうした状況を踏まえ、同社では、手軽に果実を補えるよう、午後の時間に取り入れやすい新たな習慣を提案する商品として、今回、「午後のフルーツこれ一本」の発売に至ったという。同商品は、午後のひとときに味わう、メロンやマンゴーなど10種の果実をブレンドし、現在の「フルーツこれ一本」シリーズの中で最も甘くて濃厚な味わいの100%果実ミックスジュース。さらに、1日分の果実を使用し、1日分のビタミンCを摂ることが可能だ。砂糖不使用で健康志向の方にもおすすめという。容量：200ml（紙容器）、店頭想定価格：142円前後（税込み）。