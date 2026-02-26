ダイドー「あなたの街のＤｙＤｏ自販機ＭＡＰ」公開
執筆者：motoe
ダイドードリンコ（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳、以下「当社」）は、本日2月25日（水）、当社公式ウェブサイトにて、当社自販機の設置場所を簡単に検索できる新サービス「あなたの街のDyDo自販機MAP（https://www.dydo.co.jp/jihanki/map/）」を公開した。同社は国内飲料事業において、売上の9割以上を自販機チャネルが占めるなど、業界有数の自販機網を主力チャネルとして事業活動を展開。当社の自販機は、「お客様の求めるものをお客様に身近なところでお届けする」という思いを原動力に、歴史の変遷とともに進化を続け、単に飲料を販売するための機械ではなく、ダイドーグループのブランドメッセージ「こころとからだに、おいしいものを。」提供する“店舗”としての役割を担ってきた。一方、自販機検索機能を搭載したスマートフォン向けアプリ「DyDo Smile STAND」が2025年10月20日をもってサービスを終了した同社。「近くのDyDo自販機がわからない」「自販機検索ができるようにしてほしい」などの声が寄せられており、顧客のの利便性向上とニーズへの迅速な対応を図るため、今回、ウェブサイト上で自販機の設置場所を検索できる「あなたの街のDyDo自販機MAP」を新たに開発したという。「あなたの街のDyDo自販機MAP」は、全国に設置された同社自販機を簡単に検索できるサービス。現在地から近くの自販機を探すことはもちろん、都道府県名や市区町村名を指定した検索にも対応しています。駅や公園、観光地など、お客様の“身近”な場所に設置されているDyDoの自販機をスムーズに見つけることが可能だ。