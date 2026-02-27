国分「２０２５年連結決算増収増益 最高益達成」
執筆者：野村憲之
国分グループ本社（國分勘兵衛会長）は２月２６日、２０２５年度（１月１日～１２月３１日）連結決算を発表した。それによると売上高２兆２４３１億８０００万円（前年比１０４％）、営業利益２４８億４５００万円（同１１０％）、経常利益２９５億９８００万円（同１０８％）、当期純利益１９３億４１００万円（同１１０％）の増収増益、過去最高益となった。國分勘兵衛会長は「大阪万博などが消費を盛り上げた。消費者は節約志向に進んでいるが当社ではDXなどの導入でコスト削減、取引先の拡大などで業績の向上に取り組んだ」と述べた。一方、国分晃社長は「今年から１２次長期経営計画がスタートする。テーマは食の価値環境プラットフォーマー、より地域へ さらに世界へ」と述べ、請負人国分をキーワードに小売より小売り力、メーカーよりメーカー力を培い、小売業を上回る知見と実行力を養う」と力強く述べた。部門別売上高では加工食品９１３０億６５００万円（前年比１０２，３％）、冷凍、チルド、菓子、お酒など軒並み前年を上回った。業態別でも小売、外食、デパートなどすべて上回り好調さを見せつけた。