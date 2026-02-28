キリン「キリン 氷結®米国での製造・販売」開始

キリングループの、米国酒類事業を担うNew Belgium Brewing（CEO Shaun Belongie）は、キリンビール（社長：堀口英樹）が販売する「キリン 氷結®」より、現地の嗜好に合わせて開発したオリジナルフレーバー「KIRIN HYOKETSU STRAWBERRY」「KIRIN HYOKETSU PINEAPPLE」を3月2日より米国のハワイ州、フロリダ州タンパ及び、一部オーランド（ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート内EPCOT日本館〈Mitsukoshi USA運営〉）で新発売する。米国は世界のRTD市場の約半数を占める最大の市場であり、近年、多様な飲み方の拡大や、フルーティで飲みやすい味わいや手軽さが評価され、市場が拡大傾向にあることから、2001年の発売以来、みずみずしい果実のスッキリとしたおいしさで、日本国内では、累計で約150億本を販売してき「氷結®」ブランドを米国でも展開することとなった。今回は、米国のニーズに合わせて、新たに開発した「KIRIN HYOKETSU STRAWBERRY」「KIRIN HYOKETSU PINEAPPLE」の2種を発売。現地の嗜好に合わせながら、「氷結®」の特長であるみずみずしく、スッキリとしたおいしさが楽しめる味わいを提供する。【商品概要】■商品名：「KIRIN HYOKETSU STRAWBERRY」／「KIRIN HYOKETSU PINEAPPLE」 ■発売日：3月2日（月） ■発売地域：米国 、ハワイ州、フロリダ州タンパ及び一部オーランド ■容量・容器：355ｍl・缶 ■アルコール分：5.8％ ■純アルコール量：355ml缶：16.5g ■製造工場：New Belgium Brewing社 ヴァージニア州Daleville工場