フレッシュネス「 アボカドシュリンプバーガー」新発売
執筆者：前田有香
コロワイドグループのフレッシュネス(神奈川県横浜市西区、齋藤健太朗社長) は、3月4日から4月14日まで「アボカドシュリンプバーガーホットソース」と「クラシックアボカドクリームチーズバーガー~わさび香るサクサク醤油」を全国フレッシュネスバーガー店で期間限定発売する。同商品は、店舗で熟度管理を徹底し、熟れ頃を見極めたメキシコ産生のフレッシュアボカド1/2個を使用。店舗で皮むきし、提供前には食べやすい様に切り込みを入れるひと手間を行っている。やわらかく、舌の上でクリーミーにとろける食感が特長。店内で揚げたプリプリ食感のガーリックシュリンプを4尾サンドし、シラチャーとスイートチリをブレンドしたホットソースと特製タルタルソースがアボカドのコクを引き立てている。昨年、好評を博した「クラシックアボカドクリームチーズバーガー~わさび香るサクサク醤油~」も再登場。居酒屋などでも大人気なアボカド刺しを応用し、アボカドをフリーズドライのわさび醤油で食感を楽しむことができる。商品概要、アボカドシュリンプバーガー ~ホットソース~ 940円、クラシックアボカドクリームチーズバーガー~わさび香るサクサク醤油~ 940円、球場店舗,動物園店舗除く。空港店舗・アウトレット店舗では価格が異なる。商品詳細ページhttps://www.freshnessburger.co.jp/campaign/2026avocado/?utm