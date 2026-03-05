フレッシュネス希少柑橘「紅甘夏レモネード」限定発売
執筆者：前田有香
コロワイドグループのフレッシュネス(神奈川県横浜市西区、齋藤 健太朗社長) は、3月4日から4月14日まで「クラフト紅甘夏レモネードソーダ (ICE)」と「クラフト紅甘夏レモネード (HOT)」を全国フレッシュネスバーガーで期間限定発売する。同商品、昨年、販売期間を待たずに完売した春の限定ドリンクで、紅甘夏を使用したクラフトレモネード。紅甘夏は、一般的な甘夏に比べて果皮が赤みを帯び、見た目も美しい柑橘、鹿児島県阿久根市から偶然、発見された奇跡の甘夏みかんといわれている。県内を中心とした限られた地域でのみ栽培されているため、市場に流通する量も少ない。果肉はジューシーで、爽やかな酸味と甘み、苦みが重なり合う味わいが特長。同社では繊細な味わいを最大限に引き出すため、店内で一つひとつ果実の状態を見極めながら、ハチミツにじっくり漬け込む仕込みを行っている。ホットではやさしい甘みと香りが豊かに広がり、アイスでは柑橘の爽やかな酸味とほのかな苦みが際立ちすっきりとした爽やかな味わいを楽しむことができる。商品概要 紅甘夏クラフトレモネードソーダ (ICE) 560円、紅甘夏クラフトレモネード (HOT) 560円。商品詳細ページ
https://www.freshnessburger.co.jp/campaign/2026avocado