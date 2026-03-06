なとり「チータラピザポテト風味」発売

なとりは、カルビーの人気スナック「ピザポテト」の味わいを再現した「チータラ ピザポテトの風味」を3月16日から期間限定で発売する。ロングセラー珍味「チータラ」と1992年発売のカルビー「ピザポテト」とのコラボレーション商品で、チーズ、トマト、パセリ、じゃがいもなどの素材を用いてピザポテトの味わいを再現した。クセの少ないチーズをブレンドすることで風味を引き立て、ピザポテトのチーズフレークをイメージしたオレンジ色の見た目に仕上げた。おつまみ用途だけでなくおやつ需要の拡大も狙い、大人から子どもまで楽しめる味わいとして提案する。発売を記念し、X（旧Twitter）でなとり公式アカウントとカルビー公式アカウントをフォローし該当投稿をリポストすると抽選で10人にカルビー「ピザポテト」となとり「チータラ ピザポテトの風味」を各12袋セットでプレゼントするキャンペーンも実施する。 ＜商品情報＞製品名：チータラ ピザポテトの風味、規格：50g、参考小売価格：378円（税込）、発売地域：全国（スーパー、GMS、コンビニエンスストアの珍味売場）、発売期間：2026年3月16日（月）～9月30日（水） ＜キャンペーン概要＞実施期間：2026年3月27日（金）～4月3日（金）23:59、応募条件：なとり公式アカウントとカルビー公式アカウントをフォローし該当ポストをリポスト、当選者数：10人、賞品：カルビー「ピザポテト」12袋、なとり「チータラ ピザポテトの風味」12袋 レシピURL：https://www.natori.co.jp/joy/recipe/category02/category02_31.html