カルビー「桜のお便りキャンペーン」開催

カルビーは、桜のシーズンに合わせた企画「桜のお便りキャンペーン」を3月9日から実施する。カルビー公式およびカルビーPR部公式のXアカウントをフォローし、カルビーPR部公式が投稿する対象ポストをリポストすると、抽選で100人に「かっぱえびせん 桜えび」1ケース（12袋）をプレゼントする。賞品となる「かっぱえびせん 桜えび」は桜えびを100％使用し、生地にまるごと練り込むことで桜えび特有のうま味と香ばしさを引き出した季節限定商品。桜色の生地と軽くてくちどけのよい食感が特長で、お花見や春の集いのシーンを彩る商品として提案する。パッケージは桜を連想させる淡いピンクを基調に桜えびを中央に配置し、春らしいデザインに仕上げた。なお同商品は、2025年1月竣工の「せとうち広島工場」で製造する初の「かっぱえびせん」シリーズとなる。 ＜キャンペーン概要＞期間：2026年3月9日（月）12:00～3月15日（日）23:59、賞品：「かっぱえびせん 桜えび」1ケース（12袋）、応募方法：カルビー公式（https://x.com/calbee_jp）およびカルビーPR部公式（https://x.com/calbee_PR）をフォローし、カルビーPR部公式のキャンペーン投稿をリポスト、当選者数：100人 ＜商品情報＞商品名：かっぱえびせん 桜えび、発売日：2026年3月9日（月）コンビニエンスストア先行発売、2026年3月23日（月）一般販売、販売期間：2026年6月上旬終売予定、特長：桜えびを100％使用し生地に練り込んだ香ばしい味わいと桜色の生地、軽くてくちどけのよい食感が特長。