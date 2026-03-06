春日井製菓「コーヒーミルクの国」発売

春日井製菓は、ロングセラーキャンディ「ミルクの国」シリーズの新フレーバー「コーヒーミルクの国」を3月9日から全国で発売する。1984年発売の「ミルクの国」は北海道産練乳と生クリームを使用したやさしい甘さが特長のキャンディで、40年以上親しまれてきた商品。新商品はすっきりとしたミルクの甘さにコーヒーのやさしい風味を重ね、コーヒー牛乳を思わせる懐かしい味わいに仕上げた。ミルクとコーヒーのバランスを調整し、「ミルクの国」らしいやさしさを保ちながら新しい味わいを実現した。2025年に開催したファンミーティングで人気の高かったアイデアを商品化したもので、忙しい日常の合間に楽しめるほっとするキャンディとして提案する。発売に合わせ、春日井製菓公式Xで「どっちのミルクの国派？キャンペーン」を実施し、抽選で10人に「ミルクの国」と「コーヒーミルクの国」を各3袋セットでプレゼントする。＜商品情報＞商品名：コーヒーミルクの国、発売日：2026年3月9日（月）、価格：オープン、内容量：106g（個包装込み）、販売エリア：全国、特長：ミルクの国のすっきりとしたミルクの味わいにコーヒーのやさしい風味を合わせたキャンディ。＜キャンペーン概要＞期間：2026年3月9日（月）11:00～3月15日（日）23:59、応募方法：春日井製菓公式X（https://x.com/KasugaiSeika）をフォローし「#ミルクの国」「#コーヒーミルクの国」のどちらか食べたい方をリプライ、当選者数：10人、賞品：ミルクの国2種の味わいセット（ミルクの国、コーヒーミルクの国各3袋）。