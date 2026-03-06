リーサン「無添加キムチ教室」福岡開催

リーサンは、韓国の伝統的な発酵キムチの作り方を学ぶ「福岡無添加キムチ教室」を3月8日に大野城まどかぴあ（福岡県大野城市）で開催する。講師は登録者約17.3万人のYouTubeチャンネル「リーサンちゃんねる」を運営するリーさん。保存料や化学調味料などの添加物を使用しない本来の発酵キムチ作りを基礎から学べる講座で、参加者は白菜1玉分のキムチを実際に仕込み持ち帰ることができる。日本で流通するキムチの多くが発酵していない浅漬けタイプとされる中、素材の旨味と自然発酵を生かした伝統的なキムチ作りを体験できる内容とした。講座ではキムチ作りの重要工程である白菜の塩漬けのコツや、唐辛子や魚介の発酵調味料などを使った旨味の引き出し方を解説するほか、キムチの歴史や乳酸菌による健康効果、食育など発酵食品の知識についても学ぶ。全国で開催している同教室にはこれまで延べ約700人が参加しており、福岡での開催は今回で2回目となる。＜イベント概要＞日時：2026年3月8日（日）10時30分～15時30分、会場：大野城まどかぴあ（福岡県大野城市）、内容：参加者が白菜1玉分の無添加キムチを仕込み持ち帰り、発酵キムチ作りの基礎や発酵食品の知識を学ぶ講座。申込フォーム：https://forms.gle/nnpsamq1a9f5cGYe6