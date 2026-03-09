ＵＣＣ「水素焙煎コーヒー」業務用カプセル発売

UCC上島珈琲は、カプセル式ドリップコーヒーシステム「ドリップポッド」向け業務用カプセル「UCC DRIP POD 水素焙煎 クリアテイスト12P」を5月22日に発売する。燃焼時にCO2を排出しない水素火炎を熱源とする水素焙煎技術を採用したカプセルで、ドリップポッドブランドとして業務用での水素焙煎コーヒーカプセルの展開は初めて。オフィスコーヒーサービスやホテル客室、ロビーでのウェルカムコーヒーなどでの利用を想定し、家庭外でも環境配慮型コーヒーを楽しめる機会の拡大を図る。UCCは2025年に大型水素焙煎機による水素焙煎コーヒーの量産を開始しており、同技術の普及を通じて2040年までのカーボンニュートラル実現を目指す。製品はエチオピア産コーヒーの華やかな香りと甘さを引き出し、水素焙煎特有のみずみずしく透明感のある後味を特長とする味わいで、ラズベリーのような甘い香りとヘーゼルナッツのようなコクが楽しめる。またドリップポッドの業務用カプセルではサステナブルなコーヒー調達基準を満たしたコーヒー豆を50％以上使用している。＜商品情報＞商品名：UCC DRIP POD 水素焙煎 クリアテイスト12P、発売日：2026年5月22日（金）、販売チャネル：業務用チャネル、生豆生産国：エチオピア、ブラジル、味わいの特徴：華やかな甘い香りとクリアな後味（苦味★★★☆☆、酸味★★★☆☆、コク★★★☆☆、フレーバー：ラズベリー、ヘーゼルナッツ）、推奨ロケーション：オフィスコーヒーサービス、ホテル客室、ホテルロビーでのウェルカムコーヒー。