有楽製菓「濃抹茶サンダー」発売

有楽製菓は、チョコレート菓子ブラックサンダーシリーズの新商品濃抹茶サンダーを3月17日から全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなどで発売する。抹茶フレーバーの需要拡大を背景に、抹茶好きに向けて濃厚な味わいを追求した商品として開発した。厳選した2種類の宇治抹茶パウダーを使用し、甘味と旨味が際立つ抹茶と甘味と渋みのバランスが良い抹茶を組み合わせることで、深みのある風味を実現。さらに国産抹茶を使った抹茶風味チップを配合し、ひと口ごとに抹茶の味わいが広がる仕上がりとした。下部にはビターなチョコレートをコーティングし、食べ進めるほど抹茶の味わいが引き立つ設計。ブラックサンダー特有のザクザク食感を生むビスケットには、新たに開発したベーシッククッキーを採用し、抹茶の甘味・旨味・苦味のバランスを引き立てるよう工夫した。忙しい年度替わりの時期に、ひと息つきたいときの休憩菓子として提案する。商品名：濃抹茶サンダー内容量：1本参考小売価格：86円（税込）発売日：2026年3月17日販売：全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなど（※一部店舗除く）