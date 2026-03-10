森永乳業「ヨーグルトにあうフルーツソース」発売

森永乳業は、タニタ食堂監修シリーズの新商品タニタ食堂監修ヨーグルトにあうフルーツソースストロベリーと同ブルーベリーを3月17日から全国で発売する。タニタ食堂監修シリーズは2011年に誕生し、ヘルシーさとおいしさを両立した商品として展開してきたシリーズで、2026年に発売15周年を迎える。今回の商品はその記念商品として開発された。近年、物価高を背景に大容量プレーンヨーグルト市場が拡大しており、甘さを加えて食べる需要の高まりに対応して開発した。商品はプレーンヨーグルトとの相性を追求し、酸味や香りを補いながら絡みやすい粘度に仕上げた果肉入りフルーツソース。はちみつを使用し、甘さとコクのある味わいが特徴となっている。パッケージにはおすすめのヨーグルトとのバランスやタニタ食堂のアレンジレシピを掲載。スプーン不要で使えるスパウト付きパウチ容器を採用し、衛生面や利便性にも配慮した。 商品名：タニタ食堂監修 ヨーグルトにあうフルーツソース ストロベリー／タニタ食堂監修 ヨーグルトにあうフルーツソース ブルーベリー 種類別／名称：果実ソース 包装形態：スパウト付パウチ 内容量：150g エネルギー：237kcal（100g当たり）／180kcal（100g当たり） 保存方法：常温を超えない範囲で保存 賞味期限：150日間 主要ターゲット：ヨーグルトをよりおいしく召し上がりたい方 主要売場：量販店、一般小売店 希望小売価格：270円（税別） 発売日・地区：3月17日・全国 JANコード：4902720166829／4902720166805