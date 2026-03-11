韓丼「厚切りねぎ塩デジカルビ丼」発売

やる気は、カルビ丼とスン豆腐の専門店韓丼で新商品厚切りねぎ塩デジカルビ丼と春季限定メニューうま辛ごま豆乳スン豆腐を3月17日から販売する。厚切りねぎ塩デジカルビ丼は、定番メニューのデジカルビ丼をベースに新しい味わいとして開発した商品。従来より厚くカットした豚肉を使用し、食べ応えを高めた。味付けにはさっぱりとしたねぎ塩だれを採用し、ご飯の上に韓国海苔をまぶすことで香ばしさを加えた。肉の旨味とねぎ塩の爽やかな風味が調和した満足感の高い一杯として提案する。一方、うま辛ごま豆乳スン豆腐は韓丼の看板メニューであるスン豆腐をベースに豆乳と豚肉を組み合わせた春限定メニュー。唐辛子やにんにくをブレンドしたオリジナル調味料タテギを使用した旨辛スープに豆乳を加え、コクのあるまろやかな味わいに仕上げた。具材には豚肉や春の食材である白菜を使用し、豆腐と合わせてたんぱく質も摂取できる栄養バランスに配慮した一品となっている。商品名：厚切りねぎ塩デジカルビ丼発売日：2026年3月17日価格：並830円（税込）大盛1190円（税込）テイクアウト価格：並860円（税込）大盛1220円（税込）商品名：うま辛ごま豆乳スン豆腐販売期間：2026年3月17日～4月27日価格：単品890円（税込）定食1060円（税込）テイクアウト価格：単品920円（税込）定食1090円（税込）