ｓｈｏｉｃｈｉ「あぷろ０３」梅田リニューアルオープン

shoichiは、韓国料理店「小さな韓国 あぷろ03」をリニューアルオープンした。場所は大阪・梅田の商業施設「イノゲート大阪」内の飲食フロア「バルチカ03」。リニューアルを記念し、3月17日から23日までの7日間限定で看板メニュー「鉄板チーズダッカルビ（2人前）」を半額で提供するキャンペーンを実施する。 同店は“本場韓国屋台体験”をテーマに店内空間を刷新。韓国から取り寄せた鉄板を使用し、料理を目の前で仕上げるライブ感のある演出を取り入れることで、五感で楽しめる韓国グルメ体験を提供する。看板メニューのチーズダッカルビは、甘辛い特製ダレで炒めた鶏肉と野菜に濃厚なチーズを絡めて味わう人気料理で、仕上げにチーズを炙るライブ演出が特徴。 キャンペーンでは、公式Instagramをフォローして来店した客を対象に、通常3,278円（税込）の鉄板チーズダッカルビ（2人前）を1,639円（税込）で提供。また、期間中にハッシュタグ「#あぷろ03」を付けてSNS投稿した来店客には、次回来店時に利用できるチヂミ無料券をプレゼントする。 店舗ではチヂミやトッポギなどの韓国屋台メニューを600円台から用意し、仕事帰りの食事や少人数での利用にも対応。ランチ定食は1,200円台から提供し、昼飲み需要にも応える。 キャンペーン期間：2026年3月17日～3月23日 提供時間：17時～23時（L.O.22時30分） 店舗名：小さな韓国 あぷろ03 所在地：大阪府大阪市北区梅田3-2-123 イノゲート大阪4階 営業時間：11時30分～15時、17時～23時 席数：30席 定休日：施設休館日に準ずる