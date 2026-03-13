農心ジャパン「辛ラーメンパーク」富士急で開催

農心ジャパンは、富士急ハイランドとコラボしたイベント「辛ラーメンパーク ～富士急にノグリくんがやってきた！～」を3月19日から5月10日まで期間限定で開催する。会場は富士急ハイランド内レストラン「フードスタジアム」。 イベントでは「辛ラーメン」や「ノグリラーメン」をアレンジした限定コラボメニュー3種を販売する。担々麺風に仕上げた辛ラーメン、ピリ辛クリームパスタ風の辛ラーメントゥーンバ、海鮮の旨みを生かしたノグリラーメンのアレンジメニューなど、同園のアトラクション名をモチーフにした料理を用意した。価格はいずれも1,200円（税込）。 コラボメニュー注文者には、オリジナルコラボステッカーとクレーンゲーム1回無料券をプレゼントするほか、先着1,200人に辛ラーメンまたはノグリのオリジナルカイロを配布する。クレーンゲームでは辛ラーメンなど農心製品を景品として用意する。 会場ではコラボ装飾を施した飲食スペースも展開し、辛ラーメンブランドが掲げる「Spicy Happiness In Noodles」と富士急ハイランドの刺激的なアトラクション体験を組み合わせたイベントとして展開する。 開催期間：2026年3月19日～5月10日 開催場所：富士急ハイランド内「フードスタジアム」 内容：コラボメニュー販売、コラボスペース展開、辛ラーメンクレーンゲームなど