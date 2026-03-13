信栄食品「キューちゃん餃子」発売

信栄食品は、東海漬物のロングセラー商品「きゅうりのキューちゃん」を使用した新商品「キューちゃん餃子」を3月20日から順次発売する。インターネット通販と自社自動販売機で先行販売し、その後全国の量販店やスーパーマーケット、飲食店、産業給食向けに展開する。同商品は、国民的漬物として知られる「きゅうりのキューちゃん」を餃子の具材に使用した新感覚の餃子。キューちゃん特有の歯ごたえと醤油の旨みを生かすため、配合や製法を工夫し、東海漬物の監修のもと醤油の旨みと生姜の風味を効かせた味付けに仕上げた。タレなしでも楽しめる味わいで、食卓の一品や酒のつまみとして提案する。本商品は、若い世代の漬物離れなどの課題を背景に、漬物の魅力を新しい形で伝えることを目的に東海漬物と共同開発した。漬物と餃子を組み合わせた新しい食感と味わいで、若年層への訴求を図る。信栄食品は餃子の製造に特化したメーカーで、OEM・ODMを含め年間150種類の開発実績を持つ。低糖質・高タンパクなどを特徴とする自社ブランド「マッスルギョーザ」シリーズなども展開している。商品名：きゅうりのキューちゃん餃子発売日：2026年3月20日より順次販売地域：全国内容量：12個入り（オープン価格）参考価格：自動販売機18個入り500円（税込）、通販40個入り1,000円（税込・送料別）