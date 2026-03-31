チョーヤ「おうちで手作り梅しごとキット」限定販売
執筆者：motoe
チョーヤ梅酒（本社：大阪府羽曳野市、社長：金銅重弘）は、毎年大好評の梅酒・梅シロップ作りを楽しめる「手作り梅しごとキット」を今年も数量限定にて発売。4月1日から予約受付を開始する。同商品は、『梅しごと』が初めての方でも悩まず梅酒や梅シロップが作れるように、チョーヤが厳選した素材と道具、レシピをセットにしたもの。今年は「梅酒キット」１タイプ、お酒が苦手な方にもお楽しみいただける「梅シロップキット」3タイプ、保存瓶の有無を含め計７種類をラインアップ。梅酒と梅シロップ作りに適した４種類の梅は、梅酒メーカーとして日本で一番梅を調達しているチョーヤだからこそお届けできる希少な梅ばかりで、やっぱり梅酒は素材を存分に楽しめるシンプルな組み合わせがいちばん美味しい！ということで、梅の王様「南高梅」とチョーヤオリジナルの「ブランデー」でつくる「梅酒キット」を、「お酒は苦手だけど梅しごとにチャレンジしたい！」「家族や子どもと一緒に作りたい！」という方には梅シロップが用意されている。特に、梅シロップは、また、漬け込みから約7日～10日ほどで完成するので「完成が待ち切れない！」「作ってすぐに飲みたい！」という方もおすすめという。購入方法は、●フリーダイヤルからの電話注文（0120-919-553）、●郵便、FAXからの注文（https://www.choya-an.jp/page/32#menu1-1）、●オンラインショップ「蝶矢庵」からの注文(https://www.choya-an.jp/page/52)【商品ラインアップ】①梅酒キットA（特別栽培南高梅×ブランデーV.O×氷砂糖）／保存瓶あり（セラーメイト ４リットル）8,300円（送料・消費税込み）②梅酒キットB（特別栽培南高梅×ブランデーV.O×氷砂糖）／保存瓶なし7,500円（送料・消費税込み）③梅シロップキットC（有機南高梅×有機砂糖）／保存瓶あり（セラーメイト ２リットル）8,300円（送料・消費税込み）④梅シロップキットD（パープルクィーン×氷砂糖）／保存瓶あり（セラーメイト ２リットル）7,300円（送料・消費税込み）⑤梅シロップキットE（パープルクィーン×氷砂糖）／保存瓶なし6,500円（送料・消費税込み）⑥梅シロップキットF（パープルキング×氷砂糖）／保存瓶あり（セラーメイト ２リットル）7,300円（送料・消費税込み）⑦梅シロップキットG（パープルキング×氷砂糖）／保存瓶なし6,500円（送料・消費税込み）