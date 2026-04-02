韓国高麗人蔘「コレオロジーカットゼリー２０本入」発売

韓国高麗人蔘社は、韓国発のインナーケアブランドFOODOLOGYの人気商品コレオロジーカットゼリーについて、20本入りの企画セットを4月14日から全国のドラッグストアやバラエティショップで数量限定発売する。継続して取り入れたいという声に応えたまとめ買い向け商品で、1日1本を目安に約20日分の習慣化を支える。スティックタイプで手軽に摂取でき、ザクロ味のゼリーとして、置き換えダイエット、ダイエットサポート、インナービューティーを訴求する。主要成分にはガルシニアカンボジアエキスと難消化性デキストリンを配合し、炭水化物が多い食事を意識する人の食生活や、食後を快適に過ごしたいニーズに対応する。 ＜商品情報＞商品名：コレオロジーカットゼリー 20本セット。発売日：2026年4月14日。販売先：全国のドラッグストア、バラエティショップ。内容量：25g×20本。価格：4104円（税込）。味：ザクロ味。主な訴求：置き換えダイエット、ダイエットサポート、インナービューティー。主要成分：ガルシニアカンボジアエキス、難消化性デキストリン。